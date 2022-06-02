Otomobil tırın dorsesine saplandı: 1 yaralı - Haberler

Otomobil tırın dorsesine saplandı: 1 yaralı Konya'nın Kulu ilçesinde seyir halindeki otomobil, aynı yönde giden tırın dorsesine arkadan çarptı. Konya'nın Kulu ilçesinde seyir halindeki otomobil, aynı yönde giden tırın dorsesine arkadan çarptı. Dorseye adeta ok gibi saplanan otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza, saat 14.00 sıralarında Kulu- Ankara karayolu Kulu Makas Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halil G. idaresindeki 16 AEP 704 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde güvenlik şeridinde giden tırın dorsesine arkadan çarptı. Adeta ok gibi saplandığı dorsenin altına giren otomobilin sürücüsü Halil G. yaralandı. Tır şoförünün yardım ettiği yaralı sürücü, olay yerine çağrılan ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KONYA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Ankara Konya 3. Sayfa Haberler

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