Üye Girişi
Haberler

Otomobil tıra ok gibi saplandı: 1'i ağır 3 yaralı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde kontrolden çıkan bir otomobil, tırın dorsesine ok gibi saplandı. Meydana gelen kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Otomobil tıra ok gibi saplandı: 1'i ağır 3 yaralı

BOLU - Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde kontrolden çıkan bir otomobil, tırın dorsesine ok gibi saplandı. Meydana gelen kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişi Çaydurt mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyreden Uçman S. idaresindeki 34 CVV 179 plakalı Renault marka otomobil, aynı istikamette giden Tundzhay B.yönetimindeki B 6152 EH plakalı tırın dorsesine çarptı. Dorseye ok gibi saplanan otomobil yaklaşık 50 metre sürüklendi. Otomobilde bulunan Uçman S., Aleyna S.ve Hatice S.yaralandı. Kazada yaralanan Uçman S.'nin askerlik yaptığı ve izinde olduğu öğrenildi.

Kazayı gören diğer sürücüler tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı. İlk müdahalenin ardından yaralılar şehirdeki hastanelere sevk edildi. Aleyna S.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle otoyolda trafik 2 şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Anadolu Otoyolu Bolu Acil Durum Trafik Kazaları 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

14 Yaşındaki kız, TikTok takipçileri için çekim yaparken şelaleden düşerek hayatını kaybetti

14 Yaşındaki kız, TikTok takipçileri için çekim yaparken şelaleden düşerek hayatını kaybetti

 Bangladeş'teki Başbakan Şeyh Hasina'ya karşı protestoların arkasında ne var?

Bangladeş'teki Başbakan Şeyh Hasina'ya karşı protestoların arkasında ne var?

 YKS'de Türkiye 75'incisi olan yarışmacı bilemediği soruyla pes dedirtti

YKS'de Türkiye 75'incisi olan yarışmacı bilemediği soruyla pes dedirtti

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
RAMS Başakşehir, Konferans Ligi'nde play-off turuna kalırsa St. Patricks-Sabah galibiyle karşılaşacak

RAMS Başakşehir, Konferans Ligi'nde play-off turuna kalırsa St. Patricks-Sabah galibiyle karşılaşacak
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title