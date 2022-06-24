Otomobil tıra arkadan çarptı: 2 yaralı - Haberler

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Otomobil tıra arkadan çarptı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Otomobil tıra arkadan çarptı: 2 yaralı

Denizli'nin Buldan ilçesinde seyir halindeki otomobilin aynı yönde giden tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Denizli'nin Buldan ilçesinde seyir halindeki otomobilin aynı yönde giden tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Buldan ilçesi Bozalan Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Ramazan U. idaresindeki 20 VF 257 plakalı otomobil, sürücüsünü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Buldan-Alasehir yolu istikametinde aynı yönde ilerleyen tıra arkadan çarptı. Kazaya gören sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri otomobil içerisinde sıkışan sürücü Ramazan U. ve yolcu konumundaki E.U.'yu kurtararak sağlık görevlilerine teslim etti.

Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazaya karışan tır sürücüsü ise gözaltına alındı. Araçların çekilmesi sonrası yol çift taraflı olarak tekrardan trafiğe açıldı. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye Denizli 3. Sayfa Haberler

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