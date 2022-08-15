Haber : Otomobil tıra arkadan çarptı: 2 ölü, 2 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Otomobil tıra arkadan çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

Otomobil tıra arkadan çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

Osmaniye'de otoyolda otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Osmaniye'de otoyolda otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gaziantep yönüne seyir halindeki Hasan Balcı'nın kullandığı 34 CIC 701 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden E. C. idaresindeki 41 UJ 370 plakalı tıra arkadan çarptı. Otoyoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık, polis ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücüsü Hasan Balcı (51) ile yanında yolcu olarak bulunan Ali Yapan (51) itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Hasan Balcı ile Ali Yapan doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. A.Y. (11) ile A.Y. (45) isimli yaralılarında tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaza sonrası tır şoförü gözaltına alınırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - OSMANİYE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Osmaniye Balcı 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title