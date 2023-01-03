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Otomobil ters döndü: 1 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Otomobil ters döndü: 1 yaralı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ters döndü.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ters döndü. Kazada, sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçenin Akçakale mahallesinde Tevfik Doğru (45) yönetimindeki 61 AAD 395 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak ters döndü. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen ekipler tarafından araç içerisinden çıkartılan sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Haçkalı Baba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Akçaabat Trabzon 3. Sayfa Haberler

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