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Otomobil tavanında tehlikeli yolculuk kamerada

3. Sayfa Haberleri

Otomobil tavanında tehlikeli yolculuk kamerada Kocaeli'de bir kişinin otomobilin tavanına uzanarak yolculuk yapması görenleri hayrete düşürdü, o anlar vatandaşın kamerasına yansıdı.

Otomobil tavanında tehlikeli yolculuk kamerada

KOCAELİ - Kocaeli'de bir kişinin otomobilin tavanına uzanarak yolculuk yapması görenleri hayrete düşürdü, o anlar vatandaşın kamerasına yansıdı.

Kocaeli'de seyir halinde olan 81 DD 054 plakalı otomobilin tavan kısmında bir kişinin uzanarak yolculuk yapması vatandaşları hayrete düşürdü. O anları gören diğer sürücüler telefonlarına sarılarak otomobil üstünde uzanan şahsı çekti. Hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye sokan şahıs, vatandaşların şaşkın bakışları arasında gözden kayboldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ardacan Uzun - 3. Sayfa

Kocaeli 3. Sayfa Haberler

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