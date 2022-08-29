Son dakika haber! Otomobil tavanında tehlikeli yolculuk kamerada

Son dakika haberine göre Otomobil tavanında tehlikeli yolculuk kamerada Adana'da önce bir kişinin ardından iki kişinin otomobilin tavanına uzanarak yolcuk yapması görenleri hayrete düşürdü Adana'da önce bir kişinin ardından iki kişinin otomobilin tavanına uzanarak yolcuk yapması görenleri hayrete düşürdü.

Otomobil tavanında tehlikeli yolculuk kamerada

Adana'da önce bir kişinin ardından iki kişinin otomobilin tavanına uzanarak yolcuk yapması görenleri hayrete düşürdü

ADANA - Adana'da önce bir kişinin ardından iki kişinin otomobilin tavanına uzanarak yolcuk yapması görenleri hayrete düşürdü.

Edinilen bilgiye göre olay Çukurova ilçesine bağlı Göl Mahallesinde meydana geldi. Adnan Menderes Bulvarına gezmeye giden vatandaşlar önce bir kişinin otomobilin tavanına uzanarak yolculuk yaptığını görüp bu anları cep telefonuyla görüntüledi. Vatandaşların şaşkın bakışları arasında ada da gezen şahıs daha sonra bulvarı çıktı. Araç trafiğinin daha fazla olduğu Adnan Menderes Bulvarına otomobili çıkınca bu kez tavanında iki kişinin uzanarak yolculuk yaptığı görüldü. Otomobil sürücülerin şaşkın bakışları arasında gözden kayboldu.