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Otomobil taşıyan tır viyadükten uçtu: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Otomobil taşıyan tır viyadükten uçtu: 1 yaralı

Bursa'da ikinci el otomobil taşıyan bir tır viyadükten uçtu, kazada sürücü yaralandı.

Bursa'da ikinci el otomobil taşıyan bir tır viyadükten uçtu, kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Bursa'ya ikinci el otomobil yüklü F.K. idaresindeki 34 KL 2260 plakalı tır, Gemlik Kurtul mevkiinde viyadükten aşağı uçtu. Kazayı gören diğer sürücüler durumu güvenlik birimlerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine jandarma, polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri ulaştı. Tırda sıkışan sürücü, ekiplerin yaptığı çalışma sonucu kurtarılarak Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tırın üzerindeki ikinci el otomobiller kullanılamaz hale geldi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İstanbul Bursa 3. Sayfa Haberler

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