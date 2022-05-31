Otomobil takla attı, kaldırımda kimsenin olmaması faciayı önledi - Haberler

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Otomobil takla attı, kaldırımda kimsenin olmaması faciayı önledi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Otomobil takla attı, kaldırımda kimsenin olmaması faciayı önledi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak kaldırımında üzerinde takla attı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak kaldırımında üzerinde takla attı. Bu sırada kaldırımda birilerinin olmaması faciayı önledi.

Edinilen bilgiye göre, Küçük Mustafa Mahallesi Osman Kavuncu Mahallesi'nde meydana gelen kazada, F.A. yönetimindeki 38 KF 529 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarparak takla attı. Kaldırımın üzerinde duran otomobilin sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, kaza anında kaldırımda birilerinin olmaması faciayı önledi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, yaralı sürücü de ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hurdaya dönen otomobilde çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Ali Göç/İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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