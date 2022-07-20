Otomobil takla attı: 3 yaralı Niğde'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attığı kazada 3 kişi yaralandı. Niğde'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attığı kazada 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Niğde- Adana Otobanı Göbeklidağ mevkiinde C.T yönetimindeki BI-CT-5858 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada otomobilde bulunan Ç.T., G.T. ve G.T. yaralanırken haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NİĞDE İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Adana Niğde 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Otomobil takla attı: 3 yaralı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.