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Otomobil takla attı: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Otomobil takla attı: 3 yaralı

Niğde'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attığı kazada 3 kişi yaralandı.

Niğde'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attığı kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Niğde- Adana Otobanı Göbeklidağ mevkiinde C.T yönetimindeki BI-CT-5858 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada otomobilde bulunan Ç.T., G.T. ve G.T. yaralanırken haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NİĞDE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adana Niğde 3. Sayfa Haberler

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