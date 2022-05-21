Otomobil takla attı: 2'si ağır 3 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Otomobil takla attı: 2'si ağır 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Otomobil takla attı: 2'si ağır 3 yaralı

Antalya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç takla attı.

Antalya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç takla attı. Kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Alanya ilçesi Mahmutseydi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre E.G., 07 NPE 86 plakalı otomobil ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Takla atan otomobil metrelerce sürüklenmesinin ardından bir ağaca çarparak durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından sürücü E.G., yolcu konumunda bulunan F.E.C. ve T.Ü. yaralı olarak çevre hastanelere kaldırıldı. Sürücü E.G. ve F.E.C.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Otomobil, Tragger, Antalya, Alanya, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title