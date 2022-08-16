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Otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

Otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

Van'ın Saray ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

Van'ın Saray ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Saray ilçesindeki Kapıköy Sınır Kapısı yakınlarında meydana geldi. Reşit Kaya yönetimindeki 65 FA 491 plakalı otomobil, bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıkarak takla attı. Meydana gelen kazada araç şoförü Reşit Kaya hayatını kaybederken, yanında bulunan 4 kişi ise yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Saray Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. - VAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Saray Van 3. Sayfa Haberler

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