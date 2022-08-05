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Otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

Otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

Kayseri'de otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

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Kayseri'de otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Pınarbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, M.D. (42) yönetimindeki 06 AAR 868 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrol çıkarak takla attı. Kazada otomobilde bulunan Cevdet D. (54) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü ile beraber N.D. (1), F.A. (52) ve Ş.D. (41) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yolda güvenlik önlemi alırken, yaralılarda ambulanslar ile hastane kaldırıldı. Cevdet D.'nin cenazesi de yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Pınarbaşı Kayseri 3. Sayfa Haberler

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