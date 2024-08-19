Otomobil takla atarak şarampole yuvarlandı: 4 yaralı

ADIYAMAN - Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atarak şarampole yuvarlanması sonucu 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre Nazım Budak idaresindeki 80 AA 2869 plakalı otomobil, Adıyaman- Kahta Karayolu Fuar Alanı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada sürücü Nazım Budak ve otomobilde bulunan Yusuf Turgut, Mustafa Şahin ile Muhammet Enes Atalay yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.