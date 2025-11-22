Otomobil sürüye çarptı, 8 koyun telef oldu
Şırnak'ta otomobilin sürüye çarpması sonucu 8 koyun telef oldu.
Edinilen bilgilere göre, R.Ö. idaresindeki 27 AL 136 plakalı otomobil, Şehit Güvenlik Korucusu Dündar Page Tüneli mevkisinde yoldan geçen sürüye çarptı. Çarpmanın etkisiyle 8 koyun telef oldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekibi sevk edildi. Kazada nedeniyle sıkışan yol trafiği, kontrollü şekilde sağlandı. Sürücü, kazayı yara almadan atlattı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa