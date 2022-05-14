Otomobil sürüye çarptı: 30 koyun telef oldu - Haberler

Otomobil sürüye çarptı: 30 koyun telef oldu
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Elazığ'da otomobilin küçükbaş hayvan sürüsüne çarpması sonucu 30 koyun telef oldu.
ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da otomobilin küçükbaş hayvan sürüsüne çarpması sonucu 30 koyun telef oldu.
Kaza, Elazığ-Bingöl Karayolu Kulundere köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 LP 9864 plakalı otomobil, anayolda karşıya geçmekte olan göçerlerin koyun sürüsüne çarptı. Kazada 30 koyun telef olurken, araçta maddi hasar meydana geldi. - ELAZIĞ
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa