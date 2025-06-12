Otomobil Sürücüsüne Kask Cezası: Kask Takmadan Araç Kullanamamak

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Adana'da otomobil kullanan Emin Mığı, kask takmadığı için 993 lira ceza aldı. Ancak cezanın, sahte plaka nedeniyle motosiklete kesildiği ortaya çıktı. Mığı, itiraz etti fakat artık otomobil kullanırken de kask takmaya karar verdi.

Otomobil sürücüsüne 'kask' cezası şoku: Ceza yediği günden beri otomobile kasksız binmiyor

ADANA - Adana'da bir kişiye otomobil kullandığı sırada kask takmadığı için 993 lira para cezası uygulandı. Şahıs cezayı ödeyip itiraz ettiğinde bir motosikletin sahte plaka takmasından dolayı böyle bir olayın yaşandığını öğrense de artık otomobil kullanırken kask takıyor.

Otomobil sürücüsü Emin Mığı, hiç beklemediği bir trafik cezasıyla karşı karşıya kaldı. İşten çıkıp evine vardıktan saatler sonra cep telefonuna gelen bildirimle şoke olan Mığı, kask takmadığı gerekçesiyle 993 TL para cezası kesildiğini öğrendi. Ancak olayın ilginç tarafı, Mığı'nın o gün motosiklet değil otomobil kullandığıydı.

"Kask cezası otomobile geldi"

49 yaşındaki muhasebeci Emin Mığı, yaşadığı şaşkınlığı şu sözlerle anlattı:

"İşyerime geldim, tebligat geldiğini gördüm. 993 TL ceza kesilmiş. İçeriğini açtığımda motosiklet üzerinde kask takmamaktan dolayı yazılmış bir ceza olduğunu fark ettim. Halbuki o gün motosiklet kullanmadım. Zaten otomobilimle evime gitmiştim. Ceza makbuzunda da arabamın plakası yer alıyordu."

"Aracımla Kask Takmaya Başlayacağım"

Emin Mığı, hatalı cezayı ödediğini ve ardından itirazda bulunduğunu belirtti:

"Bir karışıklık olduğu belliydi ama cezayı ödedim. Sonra itiraz ettim. İlgili kişiler bana ulaştı, aslında plakasıyla oynanmış bir motosikletin cezasının benim aracıma yazıldığını söylediler. Yani ceza yanlışlıkla bana kesilmiş. Aracın otomobil olduğu açıkça yazıyor ama yine de kask cezası geliyor. Burası Adana, hava çok sıcak ama bundan sonra arabayla da kask takacağım. Kasksız çıkmam artık!" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH KEÇE - 3.Sayfa
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