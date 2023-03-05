Otomobil sulama kanalına düştü, sürücü 20 metre sürüklendikten sonra kurtuldu 3. Sayfa Haberleri Otomobil sulama kanalına düştü, sürücü 20 metre sürüklendikten sonra kurtuldu Adana'da bir otomobil sulama kanalına düştü araçtan çıkan sürücü 20 metre sürüklendikten sonra kendi imkanlarıyla kurtuldu. Otomobil sulama kanalına düştü, sürücü 20 metre sürüklendikten sonra kurtuldu ADANA - Adana'da bir otomobil sulama kanalına düştü araçtan çıkan sürücü 20 metre sürüklendikten sonra kendi imkanlarıyla kurtuldu. Olay, merkez Seyhan İlçesi Kıyıboyu Caddesi üzerinde meydana geldi. N.B. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kıyıboyu Caddesi üzerindeki Devlet Su İşlerine ait sulama kanalına düştü. Sürücü otomobil çıktı ancak akıntıya kapıldı. Yaklaşık 20 metre sürüklenen sürücü sudan kendi imkanlarıyla çıktı. Otomobil ise bulunduğu yerden çekici yardımıyla çıkarıldı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kıyıboyu Caddesi Adana 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Otomobil sulama kanalına düştü, sürücü 20 metre sürüklendikten sonra kurtuldu - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.