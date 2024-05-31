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Otomobil su kanalına düştü: 2 ölü

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Tokat'ta kontrolden çıkan otomobilin sulama kanalına düştüğü kazada 17 yaşındaki sürücü ile yanındaki arkadaşı hayatını kaybetti.

Tokat'ta kontrolden çıkan otomobilin sulama kanalına düştüğü kazada 17 yaşındaki sürücü ile yanındaki arkadaşı hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Tokat Merkez ilçeye bağlı Kömes köyünde meydana geldi. Umut A. (17) idaresindeki otomobil, yoldan çıkarak yol kenarındaki sulama kanalına düştü. Sesi duyup olay yerine giden vatandaşlar araçta bulunan Volkan B. (16) ve Umut A. (17) isimli gençleri araçtan çıkartmayı başardı.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Umut A.'nın hayatını kaybettiği belirlenirken, Volkan B. de ambulansla kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerine gelen AFAD ekiplerinin su altında yaptıkları incelemeyle araçta başkasının bulunmadığı anlaşıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Tokat 3.Sayfa Haberler

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