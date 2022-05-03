Otomobil şarampole yuvarlandı, 3 kişi yaralandı - Haberler

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Otomobil şarampole yuvarlandı, 3 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Otomobil şarampole yuvarlandı, 3 kişi yaralandı

Bilecik'te otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Bilecik'te otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, İstanbul'dan Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Bayat köyüne yakınlarını ziyarete 11 AAV 105 plakalı otomobil sürücü Zafer T. (32) aracı stop ettikten sonra araçtan inerken harekete geçen otomobil şarampole yuvarlanarak durdu. Kazada sürücü Zafer T. (32) ve araç içinde yolcu olarak bulunan Mülkü T. (48) ve Hacer T. (68) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 122 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıları sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Otomobil, İstanbul, Tragger, Bilecik, 3. Sayfa, Haberler

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