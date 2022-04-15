Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı - Haberler

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Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi yaralandı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman istikametinden Kahta istikametine gitmekte olan Mehmet Aluç idaresindeki 02 ABV 198 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Mehmet Aluç yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Otomobil, Adıyaman, 3. Sayfa, Haberler

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