Otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı - Haberler

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Otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı istikametinden Kahramanmaraş istikametine gitmekte olan Ökkeş Yıldız idaresindeki 01 ECA 86 plakalı Ford marka otomobil sürücüsü Belören Kavşağını geçtikten sonra direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada otomobilde bulunan sürücü, Eşe Yıldız, Esra Yıldız ve Filiz Uludağ yaralandı.

Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş, Adıyaman, Otomobil, Ford, 3. Sayfa, Haberler

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