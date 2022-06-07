Otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı - Haberler

Otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı Sinop'un Türkeli-Ayancık karayolunda otomobilin şarampole devrildiği kazada 1 kişi yaralandı. Sinop'un Türkeli- Ayancık karayolunda otomobilin şarampole devrildiği kazada 1 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Emrah D. idaresindeki otomobil, Ayancık ilçesinden Türkeli ilçesi istikametine seyir halindeyken, Doğanlı köyü mevkisinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, şarampole devrildi. Kazada sürücü araçtan kendi çabalarıyla çıkarak, 112'yi aradı. 112 acil ekiplerince Ayancık Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - SİNOP İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Ayancık Türkeli Sinop 3. Sayfa Haberler

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