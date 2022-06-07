Otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı

Sinop'un Türkeli-Ayancık karayolunda otomobilin şarampole devrildiği kazada 1 kişi yaralandı.

Sinop'un Türkeli- Ayancık karayolunda otomobilin şarampole devrildiği kazada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Emrah D. idaresindeki otomobil, Ayancık ilçesinden Türkeli ilçesi istikametine seyir halindeyken, Doğanlı köyü mevkisinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, şarampole devrildi. Kazada sürücü araçtan kendi çabalarıyla çıkarak, 112'yi aradı. 112 acil ekiplerince Ayancık Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - SİNOP

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ayancık Türkeli Sinop 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title