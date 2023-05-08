Otomobil, park halindeki tırın altına girdi

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halinde olan otomobil, park halindeki tırın altına girdi. Otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, gece saat 02.30 sıralarında Kocaeli'nin Gebze ilçesi Terminal Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 AD 6418 plakalı Mercedes marka otomobiliyle seyir halinde olan Ramazan D., direksiyon hakimiyetini kaybederek park halinde duran bir tırın altına girdi. Kazanın şiddetiyle hava yastıkları patlarken sürücü Ramazan D. otomobilde sıkıştı. Durumu gören bazı vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sıkışan yaralıyı çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulansa alınan yaralı hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.