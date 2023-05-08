Üye Girişi
Haberi Paylaş
Otomobil park halindeki tırın altına girdi

Otomobil park halindeki tırın altına girdi

3. Sayfa Haberleri

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halinde olan otomobil, park halindeki tırın altına girdi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halinde olan otomobil, park halindeki tırın altına girdi. Otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, gece saat 02.30 sıralarında Gebze Terminal Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 AD 6418 plakalı Mercedes marka otomobiliyle seyir halinde olan Ramazan D., direksiyon hakimiyetini kaybederek park halinde duran bir tırın altına girdi. Kazanın şiddetiyle hava yastıkları patlarken, sürücü Ramazan D. otomobilde sıkıştı. Durumu gören bazı vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sıkışan yaralıyı çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulansa alınan yaralı hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye Kocaeli Gebze 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title