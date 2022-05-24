Otomobil, park halindeki otomobilin üzerine uçtu - Haberler

Isparta'da seyir halinde olan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki otomobilin üzerine uçtu. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza bugün sabah saatlerinde Davraz mahallesi 142 cadde üzerinde seyir halinde olan 32 DD 835 plakalı otomobil sürücüsü Sait Yavuz direksiyon hakimiyetini kaybederek park halinde bulunan 32 ABM 326 plakalı otomobilin üzerine uçtu. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücü Yavuz'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Isparta Şehir hastanesine götürüldü. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa