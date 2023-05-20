Otomobil park halindeki minibüse çarptı: 3 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobil, sürücünün hakimiyeti kaybetmesiyle cadde kenarında park halindeki minibüse çarptı. Otomobilde bulunan 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Yahyakaptan Mahallesi Çamsakızı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.Y. idaresindeki 41 AIC Audi marka otomobil, sürücüsünün hakimiyeti kaybetmesi üzerine cadde kenarında park halinde bulunan 01 ANK 070 plakalı Ford marka minibüse çarptı. Çarpmanın şiddetiyle minibüs yola doğru savrularak durabildi. O sırada minibüsün içerisinde oturan sürücü E.O. yara almadan kurtulurken, otomobilin sürücüsü C.Y. ve yanındaki bulunan 2 yolcu yaralandı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, otomobilden kendi imkanlarıyla çıkarak ambulansa alındı. Sağlık ekiplerince ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından 3 yaralı Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.