Otomobil park halindeki araçlara çarptı; bayram alışverişini bırakıp izlediler

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, park halindeki 2 araca çarptı. Kazayı gören vatandaşlar, alışverişi bırakıp yaşananları izledi.

Kaza, Sinanbey Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi'nde meydana geldi. Belediye kavşağından AVM istikametine seyir halinde olan sürücü Burak Can Ö. yönetimindeki 34 BVT 728 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıktı. Savrulan araç, yolun kenarında park halinde olan 16 CEZ 27 ve 16 AJN 987 plakalı araçlara çarparak durabildi. Kaza sonucu aracın sürücüsü yaralandı. Olayı gören vatandaşlar ise bayram alışverişini bırakıp yaşananları izledi.

Yaralı sürücü olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.