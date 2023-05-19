Otomobil park halindeki araçlara çarptı: 7'si çocuk 9 yaralı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir otomobilin park halindeki 2 araca çarptığı kazada 7'si çocuk 9 kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir otomobilin park halindeki 2 araca çarptığı kazada 7'si çocuk 9 kişi yaralandı.

Kaza, Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi Mezopotamya Bulvarı 50 metrelik yol üzerinde meydana geldi. İçerisinde 10 kişinin bulunduğu 01 RY 575 plakalı Citroen marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 35 ARM 644 plakalı otomobile daha sonra 07 BHU 749 plakalı otomobile çarptı. Kazada 01 RY 575 plakalı otomobilde bulunan 7'si çocuk 9 kişi hafif şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşlar, yaralıların araçtan çıkmalarına yardımcı olarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve trafik polisi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahaleleri ambulansta yapıldıktan sonra kentteki hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR