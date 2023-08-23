Otomobil ortaklığı meselesinde arkadaşını bıçaklayan şüpheli gözaltına alındı

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde otomobil ortaklığıyla ilgili yaşanan alacak verecek meselesinde arkadaşını omzundan ve bacaklarından bıçakla yaralayan Fırat B.(24), gözaltına alındı.

Olay, dün Samsun'un İlkadım ilçesine bağlı Toybelen Mahallesi'ndeki İkinci El Otomotiv ve Galericiler Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Fırat B., otomobil ortaklığıyla ilgili yaşanan alacak verecek meselesinde arkadaşı Ö.S. ile tartıştı. Çıkan tartışmanın büyümesiyle Fırat B., bıçakla arkadaşı Ö.S.?yi omzundan ve bacaklarından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ö.S., sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Fırat B. ise polis tarafından olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor. (DHA)