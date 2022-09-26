Otomobil önce motosiklete sonra refüje çarptı: 1 yaralı 3. Sayfa Haberleri Eskişehir'de bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü yaralandı. Eskişehir'de bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza, Eskişehir-Bursa kara yolunda bulunan Şeker Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki bir otomobilin önce motosiklete daha sonra orta refüje çarpışması sonucu meydana gelen kazada büyük maddi hasar oluştu. Çarpmanın etkisiyle düşen motosiklet sürücüsü de hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yaralı motosiklet sürücü tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. - ESKİŞEHİR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Eskişehir 3. Sayfa Haberler

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