Otomobil nizamiye duvarına çarptı: 1 yaralı Adıyaman'ın Samsat ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin nizamiye duvarına çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Adıyaman'ın Samsat ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin nizamiye duvarına çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Samsat ilçesinde seyir halinde bulunan A.Ö. idaresindeki 02 AG 675 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Safvan bin Muattal Türbesi yolu üzerine yapımı devam eden nizamiye duvarına çarptı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Ali Öztürk yaralandı. Yaralı olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Adıyaman 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Otomobil nizamiye duvarına çarptı: 1 yaralı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.