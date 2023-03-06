Otomobil motosiklete çarptı: 2 yaralı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde otomobilin aynı istikamette seyir halinde olan motosiklete çarpması neticesinde 2 kardeş yaralandı. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Kastamonu'nun Cide ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Muzaffer Güzeland Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ü.Ö. idaresindeki 37 JA 186 plakalı Tofaş marka otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan Levent K. yönetimindeki motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet, yaklaşık 50 metre sürüklendi. Kazada motosiklet sürücüsü Levent K. ile arkasında bulunan kardeşi Burcu K. yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı. İki kardeş daha sonra Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Öte yandan, kaza anı cadde üzerindeki işyerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerinde otomobilin motosiklete arkadan çarptığı görülüyor. Çarpmanın etkisi ile savrulan motosikletten düşen şahısların sürüklendiği görülüyor. - KASTAMONU