Otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinin Nihat Kantarcı Caddesi üzerinde otomobil ile motosiklet çarpıştı. Meydana gelen kazada havada taklalar atan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza akşam saatlerinde Nihat Kantarcı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre yan yoldan cadde üzerine giriş yapan otomobil sürücüsü, yol üzerinde seyreden motosiklete çarptı. Motosiklet üzerinde bulunan 19 yaşındaki Egemen A. çarpışma sonucu havada taklalar atarak yere düştü. Çevredeki vatandaşlar yere düşen gencin yardımına koştu. Olay yerine 112 Acil Servis aranarak yardım istendi. Kazada yaralanan Egemen A'ya yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı gencin bilincinin açık olduğu, tedavisinin devam ettiği belirtildi. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı. - ZONGULDAK