Otomobil motosiklete çarptı: 1 ölü Bartın'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Bartın'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza, Bartın-Kozcağız karayolu Eskihamidiye köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kozcağız beldesinden Bartın kent merkezi istikametine seyir halinde olan K.Ö. yönetimindeki 34 DRL 36 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir halinde iken yol kenarında duraklayan ve ardından sola dönüş yaparak yeniden yola çıkan Mehmet Acıbal (70) idaresindeki 74 AAC 302 plakalı motosiklete çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle metrelerce savrulan motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza sonrası otomobil sürücüsü K.Ö. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - BARTIN İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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