Otomobil metrelerce takla atarak durabildi...Feci kaza kamerada
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Otomobil metrelerce takla atarak durabildi.
Otomobil metrelerce takla atarak durabildi...Feci kaza kamerada
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Sur ilçesinde meydana gelen trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı. Kontrolden çıkan otomobil metrelerce takla atarak durabildi.
Alınan bilgilere göre kaza, merkez Sur ilçesi Diyarbakır-Mardin karayolu Çarıklı Mahallesi hayvan pazarı civarında meydana geldi. Kontrolden çıkan otomobil, refüjü aşıp taklalar atarak metrelerce sonra durabildi.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerin sağlık ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Otomobilin plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemedi. Ağır yaralanan otomobil sürücüsü ola yerinde ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
Feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.