Otomobil market duvarına daldı: 5 yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde çevre yolunda meydana gelen trafik kazasında 01 AGN 264 plakalı Numan Yavuz (26) yönetimindeki araç, önce park halindeki minibüse çarptı, ardından market duvarına çarparak durabildi. Hurdaya dönen araç içinde bulunan 5 kişi yaralanarak Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayı gören ve duyan vatandaşlar olay yerine koşarken araçtan akan benzin nedeni ile polis ve itfaiye ekipleri sigara içen meraklı vatandaşları bölgeden güçlükle uzaklaştırdı.

Adana Kozan çevre yolunda saat 00.10'da meydana gelen trafik kazasında 01 AGN 264 plakalı Numan Yavuz yönetiminde bulunan ve içinde 4 kişi bulunan araç, park halindeki 01 Y 7210 plakalı minibüse çarptı, ardından market duvarına çarparak durabildi. Kazada otomobil hurdaya dönerken araçta bulunan Tolunay Ilgaz (21), Eren Benan Ergen, Yaşar Ergen (24) ve Mumin Can Ceylan (19)yaralanarak Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla beraber büyük bir fren ve çarpma sesi ile mahalleli sokağa döküldü. Araçtan akan benzin nedeni ile çevredeki vatandaşların sigara içmesi üzerine polis ve itfaiye ekipleri çevredeki vatandaşları güçlükle uzaklaştırmaya çalıştı. Polis ekipleri sık sık anons ederek vatandaşları bölgeden uzaklaştırmaya çalışırken yaralılara yardım eden vatandaşlar sigara ile kaza yerine yaklaşılmaması için bölgeye gelen meraklı kalabalığı uzaklaştırmaya çalıştı.

Kazada hurdaya dönen araç çekici ile çıkarılırken market duvarında oluşan delik kazanın şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. - ADANA