Otomobil makas atan hafif ticari araca çarptı; 1 yaralı 3. Sayfa Haberleri Denizli'nin Çivril ilçesinde seyir halinde olan otomobil, makas atan hafif ticari araca arkadan çarptı. Denizli'nin Çivril ilçesinde seyir halinde olan otomobil, makas atan hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı. Kaza, Çivril ilçesine bağlı Gürpınar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Uşak'tan Çivril istikametine doğru seyir halinde olan Aykut Y. idaresindeki 07 AER 55 plakalı otomobil, yine aynı yönde ilerleyen Ramazan Ş. kontrolündeki 64 KP 666 plakalı hafif ticari araca makas atması sonucu arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç devrilirken, otomobilde ise hasar oluştu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık görevlileri, hafif yaralı olan Ramazan Ş.'yi hastaneye kaldırdı. Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrası araçlar yol kenarına alınarak otoparka çekildi. - DENİZLİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Denizli Uşak 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Otomobil makas atan hafif ticari araca çarptı; 1 yaralı - Haberler

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