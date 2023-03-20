Otomobil mahalle yoluna düşerek ters döndü: 3 yaralı
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kontrolden çıkan otomobil mahalle yoluna düşerek ters döndü.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kontrolden çıkan otomobil mahalle yoluna düşerek ters döndü. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan 3 kişi hafif şekilde yaralandı.
D-140 kara yolunun Erdoğdu mevkiinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan 54 AIG 824 plakalı Opel marka otomobil, bariyerleri aşarak mahalle yoluna düştü. Ters dönen otomobilde 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar Akyazı Devlet Hastanesine sevk edilirken konuya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa