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Otomobil küçük çocuğun ayağının üzerinden geçti

Otomobil küçük çocuğun ayağının üzerinden geçti
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Adıyaman'da, ayağının üzerinden otomobil geçen küçük çocuk yaralandı.

Adıyaman'da, ayağının üzerinden otomobil geçen küçük çocuk yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Cumhuriyet Mahallesi Şehitcem Özgül Okulu yakınlarında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 10 yaşlarındaki F.K., isimli çocuğun ayağının üzerinden otomobil geçti. Ayağından yaralanan F.K. isimli çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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