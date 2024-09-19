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Otomobil Koyun Sürüsüne Dalınca 15 Koyun Telef Oldu

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir otomobilin koyun sürüsüne çarpması sonucu 15 koyun telef oldu. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, olay sonrası inceleme başlatıldı.

Otomobil koyun sürüsüne daldı: 15 koyun telef oldu

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir otomobilin koyun sürüsüne çarptığı kazada 15 koyun telef oldu.

Edinilen bilgililere göre, İpekyolu'nda seyir halinde bulunan bir otomobil, karşısına çıkan koyun sürüne çarptı. Kazada 15 koyun telef olurken, sürücü kazayı yara almadan atlattı. Olay yerine sevk edilen ekipler ve vatandaşların etrafa savrulan hayvanları yol kenarına taşımasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Otomobil Koyun Sürüsüne Dalınca 15 Koyun Telef Oldu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN TEK - 3.Sayfa

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