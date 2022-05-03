DİYARBAKIR (İHA) - Otomobil koyun sürüsüne çarptı: 14 koyun telef oldu

ELAZIĞ - Elazığ'da otomobil yolun karşısına geçmek isteyen koyun sürüsüne çarptı. Kazada, 14 koyun telef oldu.

Kaza Elazığ-Diyarbakır karayolunun 20. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir otomobil yolun karşısına geçen koyun sürüsüne çarptı. Kazada, 14 koyun telef olurken otomobilde ise maddi hasar meydana geldi.

Kaza ile ilgili jandarma inceleme başlattı.