Otomobil köprüden uçtu
3. Sayfa Haberleri
Erzurum'da direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil köprüden aşağıya uçtu.
Erzurum'da direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil köprüden aşağıya uçtu.
Edinilen bilgiye göre, bugün saat: 15.00 sıralarında Yakutiye ilçesinde bulunan Barış pınarı kavşağından seyir halindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp köprüden uçtu. Araç içerisinde bulunan yaralı vatandaşların müdahale ile araçtan çıkarılarak 112 ekiplerince hastaneye kaldırıldı. - ERZURUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa