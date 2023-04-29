Üye Girişi
Haberi Paylaş
Otomobil köprüden uçtu

Otomobil köprüden uçtu

3. Sayfa Haberleri

Erzurum'da direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil köprüden aşağıya uçtu.

Erzurum'da direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil köprüden aşağıya uçtu.

Edinilen bilgiye göre, bugün saat: 15.00 sıralarında Yakutiye ilçesinde bulunan Barış pınarı kavşağından seyir halindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp köprüden uçtu. Araç içerisinde bulunan yaralı vatandaşların müdahale ile araçtan çıkarılarak 112 ekiplerince hastaneye kaldırıldı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yakutiye Tragger Erzurum 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title