Otomobil köpeğe çarptı: 5 yaralı - Haberler

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Otomobil köpeğe çarptı: 5 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Otomobil köpeğe çarptı: 5 yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde köpeğe çarpan otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde köpeğe çarpan otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun- Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametine seyir halinde olan Recai Çakmak idaresindeki 34 EGA 21 plakalı otomobil yola çıkan köpeğe çarptı. Köpeğe çarpan otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarparak durdu. Kazada otomobil sürücüsü Recai Çakmak ve otomobilde yolcu olarak bulunan Meryem (34), Fatma(19), Ayşe (34) ve Aleyna Çakmak (20) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Samsun Sinop Bafra 3. Sayfa Haberler

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