Otomobil kontrolden çıktı: 3 yaralı - Haberler

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Otomobil kontrolden çıktı: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Otomobil kontrolden çıktı: 3 yaralı

Van'ın Çaldıran ilçesinde otomobilin kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Van'ın Çaldıran ilçesinde otomobilin kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Doğubayazıt-Çaldıran kara yolu üzerindeki Demircik Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 DAF 554 plakalı Fiat Egea marka otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de müdahale ettiği kazada yaralanan 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. - VAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çaldıran Otomobil Kaza Van 3. Sayfa Haberler

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