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Otomobil kırmızı ışıkta bekleyen araca çarptı: 1 yaralı

Otomobil kırmızı ışıkta bekleyen araca çarptı: 1 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen araca arkadan çarpması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen araca arkadan çarpması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Gaziler Mahallesi 1717 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen ve frenleri tutmadığı iddia edilen Skoda marka 41 AJR 504 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Nissan marka 41 ANS 900 plakalı araca arkadan çarptı. Kazada 41 AJR 504 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan A.Ç. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kocaeli Gebze 3. Sayfa Haberler

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