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Otomobil kamyonla çarpıştı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Otomobil kamyonla çarpıştı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Perşembe beldesinde seyir halindeki otomobil şerit değiştirdiği sırada aynı yönde seyir halindeki kamyonun arkadan çarpması nedeniyle kaza meydana geldi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Perşembe beldesinde seyir halindeki otomobil şerit değiştirdiği sırada aynı yönde seyir halindeki kamyonun arkadan çarpması nedeniyle kaza meydana geldi. Kazada yaralanan olmazken kamyondaki un çuvalları yola saçıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza Perşembe OSB yolunda meydana geldi. Perşembe kavşağında dönüş yapmak isteyen otomobil, şerit değiştirdiği sırada arkasından seyreden kamyonun kaza yaşandı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon sürücüsü yön tabelasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonun dorsesi açılınca un dolu çuvallar yola saçıldı. Kazayı gören diğer sürücüler ekipleri arayarak yardım istedi. Kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Olay yerine gelen jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zonguldak OSB 3. Sayfa Haberler

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