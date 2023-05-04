Otomobil kamyonete arkadan çarptı: 2 yaralı

AKSARAY - Aksaray'da otomobilin kamyonete arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray - Adana Karayolu araç muayene istasyonu önünde yaşandı. Edinile bilgiye göre, Aksaray'dan organize sanayisine eşya götüren Hasan Koca idaresindeki 68 ACN 612 plakalı kamyonete B.S. yönetimindeki 68 BS 646 plakalı Fiat marka otomobil arkadan çarptı. Kazada sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan T.D. yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaşanan kazayı anlatan kamyonet sürücüsü Hasan Koca, "Arkamdan geliyordu, bende sağ şeritte gidiyordum. Önümdeki tır sürücüsü istasyona girmeye çalışıyordu. Çok geç fark ettim istasyona döneceğini. Frene yüklendim ama arkamdaki de vurmasın diye hafif sola kaçtım. Oda maşallah 130 ile mi geliyor bir anda daldı geçti" dedi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.