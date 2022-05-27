Otomobil kamyona arkadan çarptı: 1 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Otomobil kamyona arkadan çarptı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Otomobil kamyona arkadan çarptı: 1 yaralı

Tekirdağ'da kavşakta dönüş yapan kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Tekirdağ'da kavşakta dönüş yapan kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Saray ilçesi Büyükyoncalı Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Yeniköy mevkii Kapaklı ilçesi yolu üzerinde kavşaktan dönüş yapan 59 JB 544 plakalı kum yüklü kamyona aynı kavşaktan dönüş yapmak isteyen Mehmet Y. idaresindeki 59 JE 878 plakalı otomobil arkadan çarptı. Meydana gelen kazada yaralanan otomobil sürücüsü Mehmet Y., 112 Acil Servis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tekirdağ, Otomobil, Saray, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title