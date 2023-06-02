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Otomobil kamyona arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Otomobil kamyona arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Olay, sabah saat 08.40 sıralarında Sorgun E-88 Karayolu 6. kilometrede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sivas istikametinden Sorgun istikametine gitmekte olan 70 yaşındaki M.Ç. idaresindeki 66 HP 544 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, F.K. idaresindeki 60 BA 807 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Mustafa Çağlar (70) yaralanırken, aynı araçta bulunan Üzeyir Ünkoç olay yerinde hayatını kaybetti. Ünkoç'un cenazesi Sorgun Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yozgat Sivas 3. Sayfa Haberler

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